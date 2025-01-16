اليوم السابع
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روائى فلسطينى عن معاناته فى غزة: نبحث عن حليب للأطفال ونقضى يوما لإيجاد المياه

الخميس، 16 يناير 2025 02:04 م
روائى فلسطينى عن معاناته فى غزة: نبحث عن حليب للأطفال ونقضى يوما لإيجاد المياه الدكتور عون الله أبو صفية
كتب أحمد عرفة

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أكد الروائي الفلسطيني الدكتور عون الله أبو صفية، مدير عام بوزارة الإعلام الفلسطينية، والذي يعيش في قطاع غزة، حجم معاناة سكان القطاع مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال داخل غزة.

وقال في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المعاناة في القطاع كبيرة للغاية، حيث تبدلت حياة المواطنين، من إنسان كان يعيش في منزله وكل شيء متوفر له، وفجأة يجد نفسه في خيمة لا تقيه حر الصيف ولا برد الشتاء وعليه كل يوم من الصبح حتى المساء أن يعمل في جلب المياه ثم عليه بعد ذلك البحث عن الحطب كي يوقد النار لعمل الفطور له ولأطفاله .

وأوضح الروائي الفلسطيني، أن كل مواطن في غزة يذهب يوميا للبحث عن أرخص الأطعمة أو البحث عن أي نوع من المساعدات ثم عليه إشعال النار لعمل الخبز، مواجهة غلاء الأسعار بشكل متزايد، حيث كيس الدقيق الذي يحتوى على 25 كيلو وصل سعره لـ300 دولار أو كيلو الطماطم وصل لـ15 دولار.

وتابع عون الله أبو صفية :" ما بالنا إذا كان الإنسان كبير في العمر أو معيل لعائلة بها عدد من الأطفال الذين يحتاجون للحليب والحفاظات والملابس، فهذا جزء يسير من المعاناه، بجانب الشعور اليومي بالخوف من قصف الطائرات أو مدفعية الاحتلال".


 







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