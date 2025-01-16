رفع 100 طن مخلفات وإزالة 480 إشغال طريق وتحرير 36 محضر لمخابز فى البحيرة

البحيرة – ناصر جودة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الميدانية لمواجهة المظاهر العشوائية بحزم وضمان الالتزام بكافة القوانين المنظمة، بهدف توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين وإعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين.

وفى هذا السياق قامت لجنة مشكلة من المحافظة وإدارة البيئة بالتنسيق مع القوات المسلحة والأمن والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ، ببدء اولى فعالياتها لتنفيذ حملات لاسترداد قطع الأراضى الفضاء التى تم وضع اليد عليها أو يتم استغلالها لتجميع تراكمات القمامة بها.

وأسفرت الحملة عن إزالة أكبر تجمع للنباشين بمدينة دمنهور، الذي كان يشكل بؤرة غير قانونية لجمع وفرز المخلفات الصلبة، وكان يُدار بدون تصاريح قانونية، مخالفًا لأحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، مما قد يؤثر سلبًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وقد تم التخلص الآمن من أكثر من 100 طن من المخلفات المتراكمة، بمدينة دمنهور بالبحيرة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر استمرار الجهود لإزالة جميع التعديات والممارسات العشوائية على مستوى المحافظة، مشددة على تطبيق القانون بحزم حيال المخالفين، ضمن خطة شاملة لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

في سياق متصل، شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق، وأسفرت تلك الحملات، عن رفع 480 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك داخل مراكز المحافظة، وتحرر عن المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى الجهات المختصة لإتخاذ شئونها.

من جهة أخرى، شنت مديرية التموين بالبحيرة ،حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين ، ومواجهة الغش التجارى و تهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 36 مخبز بلدى، وذلك لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات و كذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين .