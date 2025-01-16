رئيس مدينة الزينية يبحث طلبات المواطنين خلال لقاء اليوم المفتوح الأسبوعى

الأقصر – أحمد مرعى

عقد أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية، اليوم الخميس، لقاء اليوم المفتوح الأسبوعى، بحضور نائب رئيس المركز ورؤساء القري والقيادات التنفيذية، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بفتح قنوات التواصل ما بين الجهات التنفيذية والمواطنين بهدف بحث مشكلاتهم ومطالبهم.

وخلال اللقاء تم استعراض عدد من طلبات المواطنين، واتخاذ اللازم نحو الاستجابة لها، وأكد رئيس المركز على سرعة تلبية طلباتهم وإيجاد حلول لكل ما تم تقديمه من طلبات، كما شدد رئيس المركز على رؤساء القري برفع كفاءة منظومة العمل، بسرعة الانتهاء من ملفات التصالح الخاصة بكل قرية، والتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى سياق متصل، تابع رئيس مدينة الزينية، سير أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة والقرى التابعة لها، وذلك لإظهار الشوارع الرئيسية والفرعية بالمظهر اللائق، موضحًا أنه تم رفع حوالي 45 طن تقريباً من التراكمات الترابية والمخلفات، كما أنه بالتعاون مع الشبكات والمرافق بالمحافظة تم تنفيذ أعمال الرفع المساحي للأرض المخصصة لإقامة مدرسة ثانوية زراعية جهة المدامود بحري، بحضور رئيس القرية ومسؤول القسم الفني بالقرية وتم عمل اللازم من قبل الشبكات للرفع المساحي للموقع.

وخلال الشهور الماضية حقق مجلس ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، سلسلة من الإنجازات في الإدارات المختلفة حيث إنه فى قطاع الطرق تم إنهاء أعمال رصف الطريق من مركز شباب الزينية بحرى شارع طراد النيل – الزينية بحرى – العشى حتى محطة الصرف بالصعايدة، والطريق بداية من مسجد الأنصارية حتى نهاية العشى، والشارع العام من كوبرى العقربي حتى نجع الدار، وشارع عزبة عبد الباري من شارع طراد النيل حتى ترعة الزينية – العشى، وشارع شق الساقية من ميدان الصيادين حتى المحور، وطريق ترعة الزينية بحرى حتى السيد عبد الحق.