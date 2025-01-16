اليوم السابع
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رئيس الوزراء العراقى: التعاون الأمنى مع بريطانيا سيكون فى إطار اتفاق

الخميس، 16 يناير 2025 01:37 ص
رئيس الوزراء العراقى: التعاون الأمنى مع بريطانيا سيكون فى إطار اتفاق رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن التعاون والتنسيق الأمني بين بلاده وبريطانيا سيكون بمسار واضح في إطار رؤية الاتفاقية الموقعة بين البلدين .

جاء ذلك وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، الأربعاء، خلال لقاء "السوداني"، في مقر إقامته "لندن"، مع وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، حيث بحث معها آليات التعاون المشترك في المجالات الأمنية وتبادل الخبرات ودعم قدرات القوات الأمنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، والتعاون الاستخباري والمعلوماتي، وذلك في ضوء ما اتفق عليه خلال زيارة إيفيت كوبر إلى بغداد العام الماضي.

وأشار السوداني ، خلال اللقاء، إلى أن التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين سيكون بمسار واضح في إطار رؤية الاتفاقية العراقية- البريطانية، وبما يسهم في مواجهة مختلف التحديات المهمة للجانبين.







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