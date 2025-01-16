تفاصيل التحقيقات مع مالك مطبعة لتزويره المحررات الرسمية بأختام مزورة

كتبت أمنية الموجى

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، وممارسته نشاط إجرامي تخصص فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء علي أموالهم.

وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه ، متخذاً من محل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه.

وتواجه الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته والتي ضمت مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية (عدد كبير من المحررات الرسمية "مزورة" – أختام وأكلاشيهات منسوبة لعدد من الجهات المختلفة - جهاز كمبيوتر بمشتملاته "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" – الأدوات المستخدمة فى التزوير).

وألقي القبض علي مالك مطبعة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين ، متخذاً من محل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعثر بحوزته على (عدد كبير من المحررات الرسمية "مزورة" – أختام وأكلاشيهات منسوبة لعدد من الجهات المختلفة - جهاز كمبيوتر بمشتملاته "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" – الأدوات المستخدمة فى التزوير)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، وأن تلك المضبوطات يستخدمها فـى مزاولة نشاطه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.