تعليم قنا: انتهاء اختبارات النقل وتجهيز لجان الإعدادية لامتحانات السبت المقبل

قنا صابر سعيد

اختتمت صفوف النقل بالمراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول بقنا، حيث أدى طلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي امتحان مادتي العلوم والدراسات الاجتماعية، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات التطبيقية، بينما في الفترة المسائية امتحن طلاب الصف الثاني الإعدادي مادة اللغة الإنجليزية.

وأوضح هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن أجواء الامتحانات سارت في انضباط وهدوء ولم تسجل غرفة العلميات التي تضم الدكتور وائل النجمي، مدير عام التعليم العام، ومديرو المراحل التعليمية، ومدير إدارة الإحصاء والتطوير التكنولوجي والعلاقات العامة والأمن " عن امتحانات يوم الخميس أي شكاوى تتعلق بالجانب الإداري الخاص بتنظيم اللجان وتوافد الطلاب عليها أو الجانب الفني المتعلق بمواصفات أسئلة الامتحان وأداء طلاب الصف الثاني الثانوي امتحاناتهم باستخدام التابلت في غالبية اللجان .

وأنهت لجان الشهادة الاعدادية استعداداتها لاستقبال الطلاب بعد غد السبت 18 يناير لأداء امتحان مادة اللغة العربية في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والتنسيق مع الأجهزة المعنية بمديرية أمن قنا والوحدات المحلية ومديرية الصحة لتوفير سبل التأمين والاشتراطات الصحية الواجبة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات وفق الضوابط المحددة قانوناً.