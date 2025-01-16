اليوم ..انتهاء المشاورات النيابية لتشكيل الحكومة اللبنانية

إيمان حنا

ينهى الرئيس اللبنانى المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام اليوم الخميس الاستشارات النيابية غير الملزمة التى بدأت أمس الأربعاء، فى البرلمان اللبناني.

ينتقل سلام غدا إلى مرحلة التشاور مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بخصوص نتائج المشاورات النيابية التى توصل إليها.

وبالتوازي يحاول سلام وعون معالجة معضلة مقاطعة الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) للمشاركة في هذه المشاورات، وفى هذا السياق يستعد سلام للقاء رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري غدا.

كان حزب الله قد امتنع عن تسمية رئيس للحكومة اللبنانية في إطار الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون الاثنين الماضي؛ لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة .

وقال رئيس كتلة حزب الله فى البرلمان اللبناني، محمد رعد، بعد لقاء عون ، بدون أن يسمي مرشحا: "لقاؤنا مع الرئيس كان من أجل أن نعرب عن أسفنا لمن يريد أن يخدش إطلالة العهد التوافقية مرة جديدة".

وأضاف: "يكمن البعض من أجل التفكيك والتقسيم والشرذمة والإلغاء والإقصاء".