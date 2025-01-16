اليوم السابع: مصر تنجح في وقف شلال الدم بغزة

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " مصر تنجح في وقف شلال الدم بغزة.. الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يرحبان بإعلان وقف إطلاق النار فى غزة.. إشادة إماراتية بالجهود المصرية لحماية أهالى القطاع.. والرئيسان يشددان على أهمية بدء عملية سياسية تتضمن جميع مكونات الشعب السورى.. الزعيمان يبحثان فى أبوظبى تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية.. حماس تؤكد التزامها بالاتفاق المعلن من مصر وقطر وأمريكا.

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