السفيرة الدنماركية تختتم مهامها فى مصر

كتبت: هناء أبو العز

اختتمت آنه دورته ريجلسن سفيرة الدنمارك لدى مصر مهامها الدبلوماسية، تاركة وراءها إرثًا من التعاون والتفاهم المعزز بين البلدين.

لعبت السفيرة ريجلسن، التي تولت منصبها في مايو 2023، دورًا محوريًا في تعميق العلاقات الثنائية خلال فترة شهدت تقدمًا كبيرًا بين البلدين.

وكان من أبرز ما يميز هذه الفترة ترفيع مستوى العلاقات بين الدنمارك ومصر إلى "شراكة استراتيجية"، والتي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها خلال الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر، وفقا لبيان السفارة بالقاهرة.

ستعمل هذه الشراكة الاستراتيجية، التي تعززت من خلال سلسلة من مذكرات التفاهم في مجالات رئيسية مثل الطاقة وتغير المناخ والهجرة والثقافة وحقوق الإنسان، كخارطة طريق للتعاون في المستقبل. كما مهدت الشراكة الاستراتيجية الطريق لتشكيل مجلس أعمال مشترك، وتعزيز العلاقات الاقتصادية وفرص الاستثمار.

خلال فترة وجودها في مصر، شاركت السفيرة ريجلسن في المبادرات التي عززت التبادل الثقافي والتعليمي.

ومن الجدير بالذكر أنها، إلى جانب وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، افتتحت استوديو الدنمارك للدراسات والثقافة في بيت يكن، وهو مركز نابض بالحياة للإبداع والابتكار في منطقة الدرب الأحمر التاريخية في القاهرة. وعلاوة على ذلك، أشرفت على إنشاء معهد الطهي الدنماركي في مصر، لتعزيز التبادل الثقافي ورعاية التنمية المهنية في فنون الطهي.

وإدراكًا لأهمية التعاون الإقليمي، عملت السفيرة ريجلسن أيضًا على تعزيز العلاقات بين الدنمارك وجامعة الدول العربية، ورفع مستوى الحوار والتفاهم.

وقالت السفيرة ريجلسن في حفل وداع حضره دبلوماسيون مصريون وقادة أعمال وشخصيات ثقافية: "لقد كان من دواعي سروري أن أخدم كسفيرة للدنمارك في مصر خلال هذه الفترة من النمو والتعاون الديناميكي. وأنا على ثقة من أن الأساس الذي تم وضعه خلال فترة عملي سيمهد الطريق لشراكة طويلة ومزدهرة بين بلدينا".

ستعود السفيرة ريجلسن إلى الدنمارك لتولي منصب رئيسة المراسم بوزارة الخارجية الدنماركية، حيث ستواصل المساهمة في تعزيز العلاقات مع مصر وغيرها من الشركاء الرئيسيين. وستواصل سفارة الدنمارك في مصر خدمة المواطنين الدنماركيين وتعزيز العلاقات الثنائية تحت إشراف القائم بالأعمال فراي جاكسون.