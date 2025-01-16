السجن المشدد 5 سنوات لطبيب بيطرى هدد خطيبته السابقة بصور وفيديوهات

كتب إبراهيم قاسم

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجانى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيس النيابة العامة محمد فتحى، بمعاقبة طبيب بيطرى، بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، لقيامه بتهديد خطيبته السابقة بصور ومقاطع فيديو تحصل عليها خلسة من هاتفها المحمول وطلب 1000 دولار مقابل عدم نشرها.

-تفاصيل واقعة تهديد طبيب لخطيبته السابقة

سطرت قضية الطبيب البيطري المنتقم من خطيبته السابقة، أول سطورها عندما تقدم هذا الطبيب إلى إحدى قريباته من ناحية الأم للزواج منها، وبعد أيام من الخطوبة بدأ هذا الشاب في التردد على منزل خطيبته وفى إحدى المرات قام بامساك هاتفها خلسة ونقل ما فيه من صور الى هاتفه المحمول.

اتفقا والد الفتاة مع الطبيب البيطرى على ترتيبات الجواز، اختلفا فتم فسخ الخطوبة، وبمرور نحو 8 أشهر تم خطبة الفتاة من أخر والذى تزوجها فعليا، وهو ما اثار حفيظة خطيبها السابق الذى قام بتهديد الفتاة بالصور والمقاطع التي تحصل عليها من هاتفها خلسة إذا لم تقم بدفع له مبلغ 1000 دولار، ومع رفض الفتاة الانصياع له، قام بارسال الصور والمقاطع إلى جميع اقاربها وزوجها.

-بلاغ فتاة ضد خطيبها السابق

تقدمت الفتاة وزوجها ببلاغ إلى الجهات المعنية التي أمرت بالتحقيق في الواقعة وتبين صحة الاتهامات المنسوبة إلى المتهم والتي تمثلت في التعدى على القيم الأسرية وارتكاب جريمة الابتزاز ماديا والتهديد والشتهير، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكما ضد المتهم.

-طبيب بيطرى يستأنف على حكم حبسه

واستأنف المتهم على الحكم الصادر ضده أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، التي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وأمرت المحكمة بمحو كافة الصور والمقاطع في القضية.

-أسباب الحكم على طبيب بيطرى بالسجن

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المحكمة أخذت المتهم بأقصى قدر من الشدة لما ارتكبه من جرم واستخدام التقنيات الحديثة في جريمة الابتزاز بغرض التحصل على منافع مالية، كما تعدى على القيم الاسرية والحرمة الشخصية للمجنى عليها.