الرئيس الكورى الجنوبى المحتجز يرفض الخضوع للاستجواب اليوم بشأن فرضه الأحكام العرفية

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رفض الرئيس الكوري الجنوبي المحتجز يون سيوك يول اليوم الخميس، وذلك لليوم الثاني على التوالي ، أمرا من المحققين للخضوع للاستجواب بشأن فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع الشهر الماضي.

وقال مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين - في بيان اليوم نقلته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) -"إن محامي يون أبلغه قبل 10 دقائق من الاستجواب المخطط له بأن الرئيس لن يمتثل للاستجواب المقرر كما أنه رفض الإدلاء بأقواله خلال جلسات الاستجواب أمس الأربعاء.

ومن جانبه.. أوضح محامي يون أن الرئيس الكوري المحتجز لن يمتثل للمزيد من الاستجوابات على الرغم من إعلان مكتب التحقيق عن إعادة جدولة الاستجواب الصباحي إلى ما بعد الظهيرة بناء على طلب يون..قائلا : إن الحالة الصحية للرئيس ليست جيدة وقد أوضح موقفه بشكل كاف خلال جلسات الاستجواب في اليوم السابق وبالتالي لا داعي للمزيد من الاستجواب".

يذكر أن "يون" أمضى الليلة الماضية في مركز احتجاز سول بعد خضوعه لأكثر من 10 ساعات من الاستجواب في مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في جواتشيون جنوب سول بعد احتجازه من مقر إقامته ونقله إلى المكتب ، حيث يواجه اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بإعلانه الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر الماضي.