البرلمان البلغارى يوافق على الحكومة الجديدة بقيادة روزين جيليازكوف

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وافقت الجمعية الوطنية البلغارية اليوم الخميس، على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء روزين جيليازكوف بعد تصويت حصد دعم 125 نائبا للحكومة مقابل 114 صوتوا ضدها ، دون امتناع أي عضو عن التصويت.

وذكرت وكالة أنباء (صوفيا نيوز) البلغارية أنه تم تأكيد عملية الموافقة بتأدية الوزراء الجدد اليمين الدستورية.. مشيرة إلى أن هذه الموافقة جاءت عقب اتفاق بين حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا جيرب" والحزب الاشتراكي البلغاري (اليسار الموحد) وحزب "هناك مثل هؤلاء الناس" في حين أعلن حزب الديمقراطية والحقوق والحريات دعمه للحكومة الجديدة دون أن يرشح أي وزراء.

وتتكون الحكومة من 19 وزيرا حيث تم تخصيص 11 منصبًا لحزب "جيرب" و4 لكل من الحزب الاشتراكي وحزب "هناك مثل هؤلاء الناس" ، ورغم دعم حزب الديمقراطية والحقوق والحريات للحكومة إلا أنه لا يشارك في التشكيل الوزاري.

وشارك في التصويت 239 نائبًا، وتم تأكيد موافقة البرلمان على كل من رئيس الوزراء وهيكل الحكومة بنتائج متطابقة : 125 صوتًا مؤيدًا ، 114 معارضا ، دون أي امتناع ، ويمثل ذلك الانتقال الرسمي من الحكومة المؤقتة إلى الإدارة الجديدة.