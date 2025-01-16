"الأغذية العالمي": اتفاق وقف إطلاق النار بغزة مجرد البداية وليس نهاية ما يحتاجه القطاع

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رحب برنامَج الأغذية العالمي بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار مجرد بداية وليس النهاية لما يحتاجه سكان القطاع.

وذكر برنامَج الأغذية العالمي في بيان اليوم الخميس، أنه يحتاج إلى 300 مليون دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة في القطاع على مدى الأشهر الستة المقبلة، داعيا جميع الأطراف إلى بذل الجهود لوقف أي قتال آخر وضمان وصول إنساني آمن للمساعدات .

وأضاف البيان "لقد خلفت الحرب أكثر من مليوني شخص بلا مأوى وبدون أي دخل، ويعتمدون بشكل كامل على المساعدات الغذائية".

وطالب البرنامَج التابع للأمم المتحدة تشغيل المعابر الحدودية بشكل موثوق، وضمان تحرك الفرق الإنسانية بحرية وأمان عبر غزة للوصول إلى المحتاجين، وقال "إذا توافرت هذه الظروف فإن برنامَج الأغذية العالمي مستعد لتوسيع نطاق وتوزيع الغذاء المنقذ للحياة لأكثر من مليون شخص في غزة".

وأكد برنامَج الأغذية العالمي أن الاحتياجات في غزة هائلة، ويتطلب التعافي استجابة إنسانية كاملة النطاق مع تكاتف جميع الوكالات ومنها الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) لتوفير المساعدة المنقذة للحياة لمليوني شخص.

كما أشار البرنامَج إلى الحاجة إلى زيادة التمويل من المجتمع الدُّوَليّ لكي يتمكن من إحداث تأثير ملموس على الأمن الغذائي لسكان غزة.

كما حث البرنامَج الأممي على ضرورة استعادة التدفقات التجارية إلى غزة وتوفير السيولة النقدية للسكان حتى يتمكنوا من شراء الأغذية الطازجة وغيرها من الضروريات الأساسية، ولابد من احترام شروط وقف إطلاق النار.

يُشار إلى أن الأمن الغذائي في غزة تدهور بشكل كبير، وأصبح الناس أضعف يومًا بعد يوم، فلا يوجد طعام طازَج تقريبًا والمحلات فارغة والمخابز غير قادرة على العمل، وتفتقر إلى الوقود والدقيق.

ودعا برنامَج الأغذية العالمي والشركاء الإنسانيون جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدُّوَليّ والسماح بمرور المساعدات بشكل آمن.