أعراض الإصابة بالتهاب اللوزتين ونصائح للتعافي

كتبت مروة محمود الياس

التهاب اللوزتين هو ذاك الالتهاب الذي يصيبهما نتيجه عدوى فيروسية أو بكتيرية أو غيرها وفقا لتقرير نشر في موقع كليفلاند كلينك الطبي المعني بالصحة العامة والامراض، تابع التقرير موضحا أن هذا الالتهاب هو من المشكلات المرضية الشائعة التي يمكن تصيب الكثيرين خاصة خلال فصل الشتاء ومع أدوار البرد والعدوى المتكررة.

اعراض تؤكد إصابتك بالتهاب اللوزتين



اوجاع الحلق المتكررة والمستمرة.

حرقة في الحلق واضحة.

صعوبات فى البلع.

التورم في اللوزتين.

ارتفاع في درجة الحرارة للجسم بشكل ملحوظ تزيد تدريجيا.

الشعور بالضعف العام.

ألم في الرأس قد يصيب البعض.

الشعور بالخمول والتعب .

التهاب أو التورم في اللثة.

التهاب أو تورم الأذن.

التهاب أو انسداد أو التورم في الأنف.

نصائح للتعافى



وإذا شعر لمريض بصعوبات حادة في التنفس او ارتفاع عالي في درجه الحرارة فلابد من زياره الطبيب المختص على الفور.

اتبع العلاج من قبل الطبيب وتناول الكثير من المشروبات الدافئة.

النوم الجيد وتالراحة التامة لتعزيز الجهاز المناعي.

اشرب الماء بكثرة لترطيب الجسم.

تجنب الأطعمة غير الصحية التي قد تزيد من التهاب اللوزتين.