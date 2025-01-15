وكالة الفضاء المصرية تهنئ مركز محمد بن راشد للفضاء بنجاح إطلاق قمر محمد بن زايد

كتب محمود راغب

توجه الدكتور شريف صدقى رئيس وكالة الفضاء المصرية ، بالتهنئة لقيادات وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وفريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء تحت قيادة المهندس /سالم المري - مدير مركز محمد بن راشد للفضاء، علي نجاح إطلاق القمر الصناعي محمد بن زايد من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا.

وتابع البيان: كما أهنئ فريق عمل وكالة الفضاء الإماراتية تحت قيادة المهندس /سالم القبيسي -رئيس وكالة الفضاء الإماراتية - علي نجاح إطلاق القمر الصناعي محمد بن زايد من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا، والذي تم تصميمه وتصنيعه بالكامل في دولة الإمارات العربية في مركز محمد بن راشد للفضاء.

ويعد قمر محمد بن زايد إضافة نوعية للقدرات الفضائية التي تمتلكها الدول العربية والتي سوف تؤثر بشكل فعال في تنمية الوطن العربي وخدمة أهداف التنمية المستدامة.



ويتزامن إطلاق القمر الصناعي محمد بن زايد مع استكمال البنية التحتية لوكالة الفضاء المصرية وقرب بدء افتتاح وكالة الفضاء الأفريقية بمقرها الدائم في القاهرة، مما يلقي الضوء على الاهتمام البالغ للقيادة السياسية في الوطن العربي وفي القارة الأفريقية،وبالأخص في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بعلوم وتكنولوجيا الفضاء ودعمها الكامل الذي بات محل أنظار العالم أجمع حيث تقلدت دولة الأمارات رئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي في دورتها الخامسة والستون والسادسة والستون ثم تولت مصر رئاسة ذات اللجنة في دورتها الحالية، كما تناوبت كلٍ من مصر والإمارات العربية رئاسة المجموعة العربية للتعاون الفضائي والتي بادرت بتأسيسها دولة الإمارات العربية في عام٢٠١٧ وترأسها مصر حالياً.



وبإطلاق القمر الصناعي محمد بن زايد يصل عدد الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها من الدول العربية ٧٣ قمر صناعي والتي كان أولها القمر الصناعي المصري نايل سات ١٠١ الذي أطلق عام ١٩٩٨.



وتَكْمُن أهمية القمر الصناعي محمد بن زايد في دقة التصوير العالية والجودة الفائقة للمرئيات الفضائية التي يتيحها، والتي يُمكِن استخدامها في العديد من التطبيقات الحيوية ومنها على سبيل المثال لا الحصر رسم الخرائط والتحليل، مراقبة البيئة، الملاحة، إدارة البنية الأساسية وجهود الإغاثة من الكوارث الطبيعية وقياس شدتها، والمساعدة في جهود إعادة البناء، وذلك يعتبر إضافة ملموسة لقدرات التصوير داخل الوطن العربي، وبتكامله مع الموجودات المتاحة لدي الدولة المصرية والدول العربية الأخرى يكون هناك شبة اكتفاء ذاتي لمرئيات الأقمار الصناعية التي تدفع عجل التنمية الاقتصادية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لدى الوطن العربي.



واختتم البيان: فإن إطلاق القمر الصناعي محمد بن زايد هو خطوه مهمة نحو نوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية في الوطن العربي، وبتضافر جهودنا جميعاً سوف تكون هذه بداية لنهضة حقيقية في مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء يستعيد بها الوطن العربي دوره الريادي عالمياً في مجال أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية.



وفي النهاية تتقدم وكالة الفضاء المصرية بخالص التهاني والتبريكات لدولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الإنجاز الرائع وإلى مزيد من التقدم والرقي الذي يعود بالنفع على البشرية جمعاء.



