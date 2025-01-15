اليوم السابع
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وزير الخارجية البلجيكى: سنواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين

الأربعاء، 15 يناير 2025 08:36 م
وزير الخارجية البلجيكى: سنواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين غزة
وكالات

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قال وزير الخارجية البلجيكى إن بلاد ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين، وأضاف أن اتفاق وقف إطلاق النار بارقة أمل طال انتظارها في غزة ونحث جميع الأطراف على احترامه

وفي السياق نفسه، نقلت رويترز اليوم الأربعاء مسؤول مطلع، إن إسرائيل وحركة حماس اتفقتا على وقف القتال في غزة وتبادل الرهائن الإسرائيليين وسجناء فلسطينيين مما يمهد الطريق أمام نهاية للحرب المستمرة منذ 15 شهرا.

يأتي الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات المتقطعة التي توسطت فيها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، وكذلك قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير.


وتشير أرقام وزارة الصحة في غزة إلى أن الحملة الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن مقتل أكثر من 46 ألفا، وحولت القطاع إلى أنقاض.


وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما نقلته رويترز عن مصادر مطلعة على الاتفاق بين الطرفين.

الاتفاق يشمل وقفا لإطلاق النار مدته 6 أسابيع تشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من وسط غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

 

 







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