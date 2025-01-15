اليوم السابع
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وزارة الداخلية تصمم شعار الاحتفال بعيد الشرطة الثالث والسبعين

الأربعاء، 15 يناير 2025 09:35 م
وزارة الداخلية تصمم شعار الاحتفال بعيد الشرطة الثالث والسبعين شعار احتفال عيد الشرطة 73
كتب محمود عبد الراضي

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صممت وزارة الداخلية شعار الاحتفال بعيد الشرطة رقم 73، حيث لا يعد يوم 25 يناير من كل عام عيدا للشرطة فحسب، بل هو ذكرى لانتصار الإرادة المصرية على المحتل البريطانى، الأمر الذي كان الشرارة التى انطلقت فى سبيل تحرير البلاد من احتلال دام أكثر من 70 عاما.

 







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وزارة الداخلية

لوجو احتفال عيد الشرطة

عيد الشرطه الـ 73






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