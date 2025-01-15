نيجيريا: ارتفاع نسبة التضخم إلى 34.8% مسجلا أعلى مستوى منذ 29 عاما

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أعلن مكتب الإحصاء الوطني بنيجيريا ارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى 34.8% مقارنة بـ34.6% في نوفمبر 2024، مسجلا أعلى مستوى له في 29 عاما.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني النيجيري - حسبما ذكرت منصة "فاينانشال بوست"، اليوم /الأربعاء/ - بأن تضخم أسعار المواد الغذائية تراجع قليلًا إلى 39.8% من 39.9% في نوفمبر الماضي وتسارع المقياس الأساسي، باستثناء تكاليف المنتجات الزراعية والطاقة، إلى 29.3% في ديسمبر، مؤكدًا أن تكاليف النقل هي المحرك الرئيسي لزيادات الأسعار.

ودفع التضخم المتزايد في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي النيجيري إلى زيادة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 875 نقطة أساس العام الماضي، فيما من المتوقع أن يبدأ نمو الأسعار في التراجع هذا العام، حسبما صرح الحاكم أولايمي كاردوسو في نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي النيجيري قراره المقبل بشأن سعر الفائدة في 18 فبراير المقبل.