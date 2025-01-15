مديرية الصحة والسكان بأسيوط تنظم قافلة طبية مجانية بمركز البدارى

أسيوط-هيثم البدرى

نظمت مديرية الصحة والسكان بأسيوط بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل الوزارة، قافلة طبية مجانية بالوحدة المحلية لقرية العتمانية التابعة لمركز البدارى، وذلك للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان.

وشارك في القافلة نخبة متميزة من الأطباء المتخصصين في التخصصات المختلفة، فضلاً عن الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب.



وتضمنت القافلة عدة تخصصات مختلفة من بينها الرمد، والجلدية، والنساء والتوليد، والأسنان، والباطنة، الصدرية، والأطفال، والجراحة العامة، والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة، والأمراض المزمنة بالإضافة إلى خدمات التحاليل، والفحوصات المعملية، والتثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجدة بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة.



ومن جهته، أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط استمرار تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي توفر الخدمات المختلفة للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " والتي تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم الأنشطة التوعوية المختلفة وكافة الخدمات في مختلف المجالات بطريقة تكاملية تساهم في تحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم، ضمن خطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء مجتمع متقدم وواعي يشارك في إستكمال بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.