ضبط شخصين بالقاهرة لحيازتهما أسلحة نارية

كتب إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر غير مرخصة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والإتجار

بها .. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات) وبمواجهته اعترف بتحصله عليه من أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة القسم - له معلومات جنائية).



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (3 بنادق خرطوش – فرد خرطوش –5 أسلحة بيضاء – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.