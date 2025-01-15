اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يناير 2025 05:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط شخصين بالقاهرة لحيازتهما أسلحة نارية

الأربعاء، 15 يناير 2025 01:41 م
ضبط شخصين بالقاهرة لحيازتهما أسلحة نارية حبس ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر غير مرخصة. 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والإتجار
بها .. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات) وبمواجهته اعترف بتحصله عليه من أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة القسم - له معلومات جنائية).


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (3 بنادق خرطوش – فرد خرطوش –5 أسلحة بيضاء – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

اسلحة نارية

اخبار الحوادث

حمله امنيه

حيازه سلاح






الرجوع الى أعلى الصفحة