ضبط المتهم بتزوير محررات رسمية فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامي فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاعي (الأمن العام - الأحوال المدنية) بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه).. بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات وتزييف الأختام الرسمية وترويجها على المواطنين مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (الأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامي – أكلاشيهات - أختام لشعار الجمهورية مزيفة – عدد 2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى).

