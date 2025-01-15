روشتة التعامل مع الأطفال فى موسم الفيروسات.. فيديو

كتبت فاطمة ياسر

قدم الدكتور إسلام عنان استشارى علم انتشار الأوبئة روشتة للتعامل مع الأطفال فى موسم الشتاء والذى تكثر فيه الإصابة بالفيروسات، مؤكدا أن طريقة الوقاية واحدة فى كل الفيروسات والتى يجب أن يحرص عليها الجميع، وأن ارتفاع درجة حرارة جسم الطفل، تعد من أكثر الأعراض المرتبطة بالأمراض.

نصائح للأم

أكد عنان على الآتى:

ـ في حالة ارتفاع حرارة جسم الطفل، يجب على الأم الحرص على عدم خروج الطفل في المنزل، فالصحة العامة مسئولية اجتماعية، ولذا يجب أن يجلس في المنزل، لتجنب إصابة الأخرين، ونقل العدوى.

ـ أي طفل لديه أعراض غير عادية يجب استشارة الطبيب مثل ارتفاع شديد في الحرارة ـ اي زيادة عن 38 درجة، وصعوبة في التنفس، وعدم القدرة على القيام باي نشاط.

ـ هناك خطأ شائع وهو أن تقوم الأم بدور الطبيب، وتعطية العلاجات من تلقاء نفسها، وإذا كان هذا يمكن حدوثه في حالة إصابة الطفل بأعراض خفيفة،

ولكن في حالة أن تصبح الحرارة عالية أو أى من الأعراض السابقة، يجب استشارة الطبيب على فور.

الأطفال في الأغلب يتعرضون لعدوي فيروسية مع بكتيريا، وهنا يجب أخذ علاج بالمضادات الحيوية، ومن يقرر هذا الطبيب فقط، ففى بعض الحالات يكون العلاج بالمضاد الحيوى خطأ، وفى كل الأحوال يجب على الأم الحرص بشدة على عدم إعطاء الطفل أى مضاد حيوى إلا بقرار الطبيب الذى يحدد نوع العدوى والعلاج المناسب لها.

ـ التفرقة بين الأعراض الخفيفة والشديدة تعتمد على ملاحظة الطفل جيدا فإذا كان غير قادر على القيام بأي نشاط، أو ارتفعت الحرارة بشكل واضح أو عانى من مشكلة فى التنفس فيجب الذهاب للطبيب على الفور.