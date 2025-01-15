دفاع على غزال أمام المحكمة: اللاعب تخارج من الشركة ولم ينصب على المواطنين

كتب أحمد حسني

نظرت محكمة جنح التجمع الأول، اليوم الأربعاء، معارضة اللاعب علي غزال على الأحكام الغيابية الصادرة ضده، بعد أن قررت النيابة إخلاء سبيله عقب انتهاء التحقيقات على خلفية اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال مساهمته فى إحدى الشركات.

- طلبات دفاع على غزال

ودفع الدكتور معتز نور الدين محامى اللاعب علي غزال بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذي صفة، وأن موكله قد تخارج رسميًا من أحد الشركات الخاصة بموجب عقد موثق ومسجل بالسجل التجاري بتاريخ 18 سبتمبر 2022، وهو ما يؤكد أن موكله لم يكن له أي علاقة بالشركة وقت الوقائع موضوع الدعوى التي بدأت بعدها بأكثر من ستة أشهر.

ودفع اللاعب السابق بانتفاء أركان جريمة النصب، لعدم توافر الركن المادي لجريمة النصب، حيث لم يقم اللاعب بأي فعل مادي أو استخدام طرق احتيالية تؤدي إلى تسليم المجني عليهم لأموالهم، كما أن أوراق الدعوى خلت تمامًا من أي دليل يربط بين اللاعب السابق والواقعة محل الاتهام.

وتقدم دفاع علي غزال الدكتور معتز نور الدين، بحافظة مستندات تثبت خروج اللاعب من الشركة الخاصة بتقديم البلاغات، وعدم صلة المتهم بالشركة منذ تاريخ خروجه منها.

وأشار الدفاع إلى عدم استلام اللاعب أي أموال أو توقيع شيكات وفقا لأقوال المجني عليهم أنفسهم، تؤكد أن الأموال تم تسليمها إلى المتهم الأول، وأن الشيكات موضوع القضية صدرت من المتهم الأول فقط، مما ينفي أي صلة لموكلي بالوقائع.

- تفاصيل واقعة اتهام على غزال

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على اللاعب السابق بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، وتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة، ومن المنتظر أن يتقدم اللاعب بمعارضات على الأحكام الصادرة ضده خاصةً وأنها أحكام غيابية.

- طلبات محامي المجني عليهم

محمد رشوان محامي المجني عليهم في القضايا، قال إنه كان قد قدم بعدة بلاغات ضد علي غزال بتهمة النصب وتحرير شيكات بدون رصيد، بعد إيهام المجني عليهم بصفقة موبيلات يتم استيرادها من أوروبا، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم وتحرير شيكات بدون رصيد، والتهرب من دفع الأموال لأصحابها.

و تمكن رجال المباحث من القبض على اللاعب على غزال، لاعب كرة القدم السابق، لتهربه من 26 حكم قضائى تبديد وإيصالات أمانة، بسبب منعه من تسديد أرباح لأشخاص فى القاهرة.

و تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغات من لاعبين كرة قدم وأشخاص يتهمون اللاعب على غزال بالنصب عليهم فى القاهرة والحصول على أحكام قضائية ضده.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين امتناعه عن تسديد أرباح للمجنى عليهم بعد استثمارها في شركة للاستيراد والتصدير مقابل الحصول على أرباح، إلا أنه لم يلتزم بعد ذلك بتسديد الأرباح، فتم القبض عليه.



