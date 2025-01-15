تموين المنوفية: لدينا 8 شوادر لأسواق اليوم الواحد كلها تعمل بنفس الجودة

كتب محمد شعلان

أكد أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين في المنوفية، أن الهدف من مبادرة أسواق اليوم الواحد هو تخفيف العبء على المواطنين والأسعار في منافذ المبادرة تتراوح نسب التخفيض من 15 إلى 25 و30%، موضحا أن سوق اليوم الواحد يجمع السلع الاساسية التى يحتاجها المواطن.

وأضاف أسامة عز الدين، خلال مداخلة لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أن سوق اليوم الواحد به سلع السكر والزيت والسمنة والأرز وجميع البقوليات وجميع المنتجات الأساسية للمطبخ، مفيدا بأن 8 أسواق لليوم الواحد على مستوى المحافظة.

واستكمل: "المعارض الـ8 تقدم نفس الخدمة في شبين الكوم وتلا وقوسنا والسادات والشهداء والباجور وأشمون، والإقبال كبير والناس راضية"، مشيرا إلى أن هناك أيام ذروة يقبل فيها المواطن على الشراء وسوق اليوم الواحد مستمر حتى الآن لمدة شهر أو يزيد ويتم استمراره، نظرا لاستحسانه وإقبال المواطن عليه، والعارض يريد الاستمرار أيضا.