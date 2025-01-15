النائب العام ونقيب المحامين يفتتحان الدورة التدريبية لأعضاء النقابات الفرعية

افتتح النائب العام المستشار محمد شوقى، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، فعاليات الدورة التدريبية للمحامين أعضاء النقابات الفرعية، والمقرر انعقادها بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وذلك بحضور لفيف من قادة النيابة العامة ونخبة من المحامين.

وخلال كلمته الافتتاحية؛ أعرب النائب العام عن ترحيبه بالحضور الكريم، مشيرًا إلى أن تلك الدورة تأتى فى إطار تعزيز أوجه التعاون المثمر بين النيابة العامة ونقابة المحامين، كما تهدف إلى تنمية المهارات القانونية وزيادة المعرفة بكافة الحقوق والضمانات التى يقررها الدستور والقانون للمتقاضين.

وأكد النائب العام حرص النيابة العامة على تقديم كافة أوجه الدعم لجموع المحامين، إيمانًا منها بقدسية مهنة المحاماة التى تعتبر حصنًا منيعًا لحماية الحقوق والحريات.

وألقى نقيب المحامين كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير للنائب العام على حفاوة الاستقبال، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين النيابة العامة ونقابة المحامين، وتبادل الفعاليات والخبرات من خلال المؤتمرات المشتركة والدورات التدريبية، مع العمل على ترسيخ القيم السلوكية والمهنية المُثلى، وحل المشكلات التى تواجه أطراف منظومة العدالة.