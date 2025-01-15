السجن 10 سنوات لعاطل حاز الهيروين بقصد الاتجار فى مدينة نصر

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنايات ثالت مدينة نصر، عاطل، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدرات الهيروين والميثامفيتامين وتعاطيه مخدر الحشيش والبنزوديازيين، وبحوزته أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "كتر" في دائرة القسم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى، أحمد ماهر الجندى، وأمانة سر طارق فتحى.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تمكنت من ضيط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على جوهرى الهيروين والميثامفيتامين ومبلغ مالى وهاتف وسلاح أبيض " كتر" وميزان حساس ، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلته والهاتف لترويجه والميزان لتجهيز المواد المخدرة والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.