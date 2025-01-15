الخارجية الروسية: العقوبات الثانوية ضد موسكو تعتبر "ظاهرة مؤقتة"

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رأى مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي،/ اليوم الأربعاء / أن العقوبات الثانوية ضد روسيا ظاهرة مؤقتة.

وقال بيريتشيفسكي، في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك " الروسية "أعتقد أن العقوبات ضد روسيا لن تترسخ بالتأكيد في عالم متعدد الأقطاب ،مشيرا إلى أن هناك طلبا واضحا على المساواة والانفتاح والشراكة في العلاقات الدولية، بما في ذلك في التجارة".

وفي سياق متصل، أوضح بيريتشيفسكي، أن روسيا تلقت إشارات من شركات غربية حول أهمية التعاون مع موسكو، وأملها في تطوير صيغة فعالة للتفاعل، وأوضح أن هذا (التفاعل) مهم بالنسبة للمشغلين الاقتصاديين الأجانب، كما يتضح من الإشارات الواردة منهم قائلا "نحن منفتحون دائمًا على الحوار".

وأعلن بيريتشيفسكي، أن موسكو لم تتلق أي إشارات حول استعداد ألمانيا لإطلاق إمدادات الغاز عبر خط "نورد ستريم" (التيار الشمالي)، المتبقي بعد توقف نقل الغاز إلى المستهلكين الأوروبيين عبر أوكرانيا.