الحوار المجتمعى للقومى للإعاقة يستمع إلى تحديات تواجه أصحابها بمحافظة الشرقية

كتب: محمود راغب

عقد المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة الحوار المجتمعي الثاني مع الأشخاص ذوى الإعاقة بمحافظة الشرقية والجمعيات الأهلية العاملة معهم ومنهم للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن الموضوعات المطروحة في الحوار، وذلك بالتعاون مع كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق، ويأتى ذلك استكمالا لسلسلة الحوارات المجتمعية التي يعقدها و ينفذها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والخاصة بالاستماع إلى مقترحات أصحاب المصلحة بشأن مراجعة مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 لصالح حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، واقتراحاتهم بشأن الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الشعار الذي يرفعه المجلس في حواره المجتمعي هو (لا شيء عننا بدوننا) وهو شعار حركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عالميا، مشيرة إلى أهم التوصيات التي خرجت عن جلسة الحوار المجتمعي بالشرقية ودارت جميعها حول التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في بطاقة الخدمات المتكاملة باعتبارها هي بطاقة إثبات الإعاقة وحاملها هو من له الحق في الحصول على جميع الخدمات التي كفلتها الدولة، وشملت التوصيات أيضاً ضرورة وجود آلية نوعية للتشبيك بين جميع الوزارات والجهات التي تقدم الخدمة للأشخاص ذوى الإعاقة حتي يكون الجميع على علم بشتى الحقوق التي أقرها القانون لهم، هذا بجانب الدمج التعليمي والإتاحة بكل أنواعها.

وأشادت الدكتورة إيمان كريم، بالوعي والحراك المجتمعي الموجود لدى الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص مصالحهم وإيمانهم بأهمية وضرورة الحفاظ على مكتسباتهم التي أقرها الدستور والقانون وهو ما يؤكد على نجاح جهود التوعية التي يقوم بها المجلس ومؤسسات الدولة معهم، ويكشف عن ذلك المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مختلف القضايا التي تخصهم، وأيضا مشاركة ذوي الإعاقة بمحافظة الشرقية في طرحهم لعدد من التحديات التي تواجههم وأقرانهم فيما يتعلق بالممارسات المجتمعية ومواد القانون، وكذلك الآراء والمقترحات التي أبدوها فيما يتعلق بالاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030.

وأشارت المشرف العام على المجلس أن الأشخاص ذوي الاعاقة أكدوا ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الاعاقة محور مجتمعي يتعلق بالتوعية المجتمعية وقبول الآخر وإعداد البيئة المجتمعية التي تتضمن دمج الاشخاص ذوي الاعاقة جميعهم في المجتمع بمختلف أنواع إعاقاتهم وهو ما يحقق الطفرة النوعية في كافة قضاياهم.

جدير بالذكر أن الحوار المجتمعي الذي يقوم به المجلس يأتي إعمالا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاصة بإجراء حوار مجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشيا مع صدور القرار الخاص بالإعداد للإستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030.

يذكر أيضاً أن جلسة الحوار المجتمعي التي عقدت بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل في جامعة الزقايق، أدارها وشارك فيها بالرد والتحليل الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء المصرى، والمستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني بالمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وحسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي بالمجلس، في حضور الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث، ومستشار رئيس الجامعة لشئون الإعاقة، والدكتور حسام عوض، عميد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، ومشاركة عدد من الإدارات النوعية من المجلسين.