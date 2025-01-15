البحرين وسلطنة عمان تبحثان تعزيز التعاون الثنائي

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بحث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مع سلطان عمان هيثم بن طارق سلطان سبل تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بالإضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية، كما تم التوقيع على 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجً تنفيذيً بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك في إطار زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى سلطنة عمان تلبية لدعوة من سلطان عمان هيثم بن طارق سلطان،حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم/الأربعاء/.

وأضافت "بنا" أن عددا من رؤساء تحرير الصحف البحرينية أشادوا بمتانة العلاقات التاريخية والراسخة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، والتي تمثل نموذجًا للتعاون الأخوي في منطقة الخليج العربي، مؤكدين أن العلاقات البحرينية العمانية تجسد قيم الوحدة والترابط الثقافي والتكامل الاقتصادي، مستندة إلى تاريخ مشترك وحضارات متعاقبة.

وأشارت إلى أن من ضمن اتفاقيات التعاون التى تم توقيعها اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي، وتهدف الاتفاقية إلى تطوير العلاقة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز تعاونهما في المسائل الضريبية ،مذكرة تفاهم في مجال الأرصاد الجوية، وتهدف المذكرة إلى إنشاء إطار عمل تعاوني لتعزيز الشراكة والاتصالات بين البلدين الشقيقين في مجال الأرصاد الجوية ومذكرة تفاهم في المجال الصحي، وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الصحي.