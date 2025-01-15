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كشفت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بالاشتراك مع الدفاع الروسية / اليوم الأربعاء / أن الاستخبارات الأوكرانية عرضت مليون دولار لجنود روس مقابل ترك مواقعهم في غورلوفكا بجمهورية دونيتسك.

وقال الأمن الروسي في بيان نقله موقع روسيا اليوم - إن هذه المحاولة الاستخباراتية من قبل أوكرانيا اكتشفت في الوقت المناسب، ليتم تحويلها إلى لعبة استخباراتية مضادة يسيطر عليها الأمن الروسي.

وأضاف البيان أنه "تم الحصول على 100 ألف دولار كدفعة مقدمة من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية".

وأوضح البيان أنه "جراء عمليات استخباراتية تم الكشف عن مناطق تجمع وحدات للقوات المسلحة الأوكرانية، و"شن الجيش الروسي ضربات صاروخية ومدفعية استباقية على طرق تحرك التشكيلات المسلحة الأوكرانية نحو مواقعنا"، مضيفا أن جيش أوكرانيا تكبد خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وحسب البيان، فقد استخدمت الأموال التي تم استلامها من الجانب الأوكراني، لشراء المعدات اللوجستية لصالح الوحدات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

ونشر الأمن الروسي مجموعة من التسجيلات الصوتية والمصورة تكشف تفاصيل هذه العملية الاستخباراتية التي نفذها الأمن الروسي قبل عام.