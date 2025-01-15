اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 يناير 2025 12:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

استشهاد 10 فلسطينيين في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

الأربعاء، 15 يناير 2025 08:42 م
استشهاد 10 فلسطينيين في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة غزة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون؛ في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء باستشهاد فلسطينيين اثنين، وإصابة آخرين، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما شن طيران الاحتلال قصفا قرب مدرسة خالد بن الوليد بمخيم النصيرات؛ ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.


وتمكنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، من انتشال جثامين 6 شهداء و4 مصابين؛ جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تكية "مطبخ الحياة" قرب المستشفى الكويتي فيما أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد معتقل محرر في قصف على منطقة المواصي في خان يونس جنوب القطاع.







مشاركة

العدوان على غزة

قطاع غزة

الاحتلال

اسرائيل






الرجوع الى أعلى الصفحة