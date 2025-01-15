إحالة 3 موظفين بتعليم البحيرة للنيابة لاتهامهم بتسريب امتحانات الدراسات

البحيرة -ناصر جودة

قررت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إحالة ثلاثة من العاملين بإدارة كوم حمادة التعليمية إلى النيابة العامة، وذلك لاتهامهم بتسريب امتحانات مادة الدراسات للصفين الرابع والسادس الابتدائي.

كما قررت محافظ البحيرة وقف هؤلاء المتهمين عن العمل لمدة 3 أشهر لحين الانتهاء من التحقيقات، مع استبعادهم من مناصبهم الإدارية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة الفساد بكافة أشكاله داخل المؤسسات الحكومية وتطبيق القانون بشكل واضح فى هذا الشأن.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يتم التنسيق مع الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين فى وقائع الفساد تحقيقا لمبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.

يذكر أن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، قد قرر فى وقت سابق فتح تحقيق عاجل بخصوص ما نشر من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعى عن تسريب امتحانات الدراسات للصفين الرابع والسادس الابتدائى بمركز كوم حمادة.

كما قرر وكيل وزارة التعليم عدم تفعيل امتحانات الدراسات الاصلى واستبداله بالامتحان الاحتياطى كإجراء إحترازى.

وكانت عدد من منصات التواصل الاجتماعى قد تداولت اخبار عن تسريب امتحانات الدراسات للصفين الرابع والسادس الابتدائى بإدارة مركز كوم حمادة التعليمية بمحافظة البحيرة.



يشار إلى أن 944 ألف طالب وطالبة بمحافظة البحيرة يؤدون امتحانات النقل بمختلف المرحل التعليمية بالبحيرة.