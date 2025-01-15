أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء بأسواق البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة بالفواكه المختلفة بأسواق محافظة البحيرة، اليوم الاربعاء..

يوسفى 20 جنيه للكيلو

البرتقال كيلو 15 جنيها.

التفاح البلدى 40 جنيها.

الموز 25 جنيه

التفاح الاخضر المستورد 75جنيها.

التفاح الأحمر 50 جنيها للكيلو

كيلو الرمان 20 جنيها

الجوافة 20 جنيها للكيلو

يذكر أن محافظة البحيرة تعد من أكبر المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية خاصةالمحاصيل الاستراتيجية كالقطن والأرز والقمح وكذلك البطاطس والخرشوف والفراولة، والبلح.

ويتم تصدير العديد من المحاصيل المنتجة بمحافظة البحيرة إلى الأسواق العالمية وأهمها البطاطس و الفاصوليا و الخرشوف و الفراولة والبرتقال والبصل.