محافظ سوهاج يستمع إلى مطالب المواطنين فى اللقاء الجماهيرى

سوهاج عمرو خلف

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر ديوان عام المحافظة، للاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الجهات التنفيذية بالمحافظة.

شهد اللقاء حضور عدداً كبيراً من المواطنين من مختلف المراكز والقرى، حيث تنوعت طلباتهم بين توفير وظائف بالقطاع الخاص، والعلاج على نفقة الدولة، وإقامة أكشاك، والحصول على مساعدات اجتماعية ومعاشات تكافل وكرامة، فضلاً عن طلبات خاصة بذوي الإعاقة وتوفير وحدات سكنية، وأخرى خاصة بإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

وأكد محافظ سوهاج حرص المحافظة على الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، حيث تمت الاستجابة للعديد من الطلبات خلال اللقاء، بينما تم إحالة بعض الحالات إلى الجهات المختصة للدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويأتي هذا اللقاء تأكيداً على التزام المحافظة بنهج العمل الميداني وتنفيذ سياسة الدولة في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الحلول الفورية لهم.

