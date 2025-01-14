ضبط شخص تلقى أموالا من الإخوان لتوزيعها على عناصرها بالداخل

كتب محمود عبد الراضي

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء إحدى السيدات إلقاء القبض على زوجها والتحصل على مبالغ مالية وبعض المتعلقات من محل سكنه أثناء ضبطه ودون إثباتها فى محضر الضبط.

وأكد المصدر أن المذكور تم ضبطه بتاريخ 22/7/2024 وفقاً لإجراءات مقننة، نظراً لتلقيه أموال من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج لتوزيعها على عناصرها بالداخل وضُبط بحوزته (مبلغ 80 ألف جنيه - جهاز لاب توب - هاتف محمول ، يحملان دلائل على نشاطه الآثم ) "وجميع المضبوطات محرزة بالقضية" .. وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات الكاذبة.