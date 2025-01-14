سياحة بالإسماعيلية تنظم ندوة بمناسبة عيد الأثريين

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية، تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ندوة بمناسبة "عيد الأثريين" بالتعاون مع مكتبة مصر العامة.

تناولت الندوة أهمية هذا اليوم الذي يوافق ذكرى تقلد أول مصري رئاسة مصلحة الآثار المصرية، في خطوة هامة لتأكيد دور مصر في حماية تراثها الثقافي.

وافتتح أشرف سليمان، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، الفعالية مؤكدًا أهمية هذا الحدث في إبراز دور الأثريين في تنمية السياحة الثقافية.

وقد حاضر فيها عدد من المتخصصين، من بينهم الدكتور مصطفى حسن مدير آثار الإسماعيلية، والدكتور هشام إسماعيل كبير الأثريين بالقنطرة وسيناء، والباحث إسلام نجم الدين، حيث سلطوا الضوء على أهمية الحفاظ على التراث الأثري ودوره في دعم السياحة الثقافية، كما تم استعراض أبرز الاكتشافات الأثرية في المنطقة ومشاريع التطوير الحالية.

شهدت الندوة حضورًا واسعًا من قيادات العمل العام ومهتمين بالآثار، بالإضافة إلي عدد من الإعلاميين.

وانتهت الندوة بعدة توصيات مهمة، أبرزها تعزيز الوعي بأهمية التراث، استثمار التكنولوجيا في التوثيق والحفريات، وتنظيم ورش عمل وجولات سياحية للمجتمع المحلي والزوار.

أكد المشاركون على أهمية تكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم المواقع الأثرية والترويج لها، بما يسهم في تنشيط السياحة الثقافية بالمحافظة.

