أهالي الرهائن الإسرائيليين: نرفض استعادة 33 رهينة فقط ونترك الآخرين للمجهول

وكالات

قال أهالي الرهائن الإسرائيليين إنه آن الآوان لصفقة تشمل الجميع، موضحين أن الحكومة التقت 5 فقط من عائلات المختطفين ولم تلتق البقية.

وأضافوا "نرفض استعادة 33 مختطفا وترك الباقين يواجهون المجهول"، معتبرين أنه لا أحد يناضل من أجلهم أو يتحدث باسمهم.

وفي السياق نفسه، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بنود الصفقة المحتملة لـ وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الرهائن والأسرى بـ"الفظيعة"، قائلا: لن نسمح لنتنياهو بإتمام الصفقة.

ونشر الوزير الإسرائيلي المتطرف، فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، يتحدث فيه عن بنود الصفقة المطروحة، قائلا:"وهي تشمل إطلاق سراح مئات الإرهابيين القتلة من السجون، وعودة سكان غزة، بما في ذلك آلاف الإرهابيين، إلى شمال قطاع غزة، وسحب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم، وإعادة التهديد لسكان عطاف - وبالتالي محواً فعلياً للمنجزات الحربية التي حققها مقاتلونا بدماء كثيرة حتى الآن في قطاع غزة، وليس هذا فحسب، بل لا يؤدي إلى إطلاق سراح جميع المختطفين، ويترك مصير المختطفين الآخرين الذين لم تشملهم الصفقة حتى الموت".

وأضاف: أنه ليس "خيارا صعبا" من أجل إعادة المختطفين. وهذا خيار واعٍ على حساب حياة العديد من المواطنين الإسرائيليين الآخرين، الذين، لسوء الحظ، سيدفعون حياتهم ثمن هذه الصفقة. لقد رأينا بالفعل ثمار هذه الصفقات من قبل. لقد تعلمنا بالطريقة الصعبة أنه لا يوجد غطاء لكل الوعود التي "سنتفق عليها لاحقًا".

وتابع: "خلال العام الماضي، وباستخدام قوتنا السياسية، تمكنا من منع إتمام هذه الصفقة، مرارًا وتكرارًا، ومع ذلك، منذ ذلك الحين، أضيفت أحزاب أخرى إلى الحكومة، والتي تدعم الآن الصفقة، ولم تعد تشكل ميزانية عمومية، وهذا يعني أن رئيس الوزراء لن يمتنع عن التوقيع على الاتفاق إلا إذا كانت القوة التي تعارضه كبيرة بما فيه الكفاية، ولن يسمح له بذلك".

كما دعا، مخاطبا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "لنبلغ نتنياهو أننا سنستقيل من الحكومة معا إذا تم التوصل إلى صفقة".