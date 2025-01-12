مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12-1-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 12-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 54: 2

موعد صلاة المغرب 5:14 م

موعد صلاة العشاء 6:35

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:07

موعد صلاة العصر 2:57

موعد صلاة المغرب 5:16 م

موعد صلاة العشاء 6:39 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:17

موعد صلاة الظهر 11:58 م

موعد صلاة العصر 2:49 م

موعد صلاة المغرب 5:09 م

موعد صلاة العشاء 6:31 م.





مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:05

وقت صلاة الظهر 11:50

موعد صلاة العصر 2:46 م

وقت صلاة المغرب 5:07 م

وقت صلاة العشاء 6:26 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 57: 2

موعد صلاة المغرب 5:19 م

موعد صلاة العشاء 6:36