مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12-1-2025 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 12-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 54: 2
موعد صلاة المغرب 5:14 م
موعد صلاة العشاء 6:35
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:07
موعد صلاة العصر 2:57
موعد صلاة المغرب 5:16 م
موعد صلاة العشاء 6:39 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:17
موعد صلاة الظهر 11:58 م
موعد صلاة العصر 2:49 م
موعد صلاة المغرب 5:09 م
موعد صلاة العشاء 6:31 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:05
وقت صلاة الظهر 11:50
موعد صلاة العصر 2:46 م
وقت صلاة المغرب 5:07 م
وقت صلاة العشاء 6:26 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 57: 2
موعد صلاة المغرب 5:19 م
موعد صلاة العشاء 6:36