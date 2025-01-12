قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بين الميلشيات المسلحة غرب ليبيا

كتب أحمد جمعة

أكدت مصادر ليبية تسجيل قتلى وجرحى في الاشتباكات العنيفة بين المليشيات المسلحة في مدينة العجيلات غرب ليبيا، ‏موضحة الاشتباكات الدائرة في منطقة ⁧‫الجديدة‬⁩ بالمدينة‬⁩ بين أطرافها ميليشيا السلعة بإمرة عُثمان اللهب وميليشيا تتبع حاتم الفهري

‏واوضحت المصادر لليوم السابع احتدام المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مؤكدة أن أهالي مدينة العجيلات طالبوا عقب زيادة حدة الاشتباكات بوقف إطلاق النار ‏ومهلة إنسانية لمغادرة منازلهم.

‏وطالب سكان مدينة العجيلات الليبية بتوفير ممر آمن لهم من قبل الهلال الأحمر الليبي وجهاز طب الطوارئ في طرابلس.