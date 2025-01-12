قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بين الميلشيات المسلحة غرب ليبيا

أكدت مصادر ليبية تسجيل قتلى وجرحى في الاشتباكات العنيفة بين المليشيات المسلحة في مدينة العجيلات غرب ليبيا، موضحة الاشتباكات الدائرة في منطقة الجديدة بالمدينة بين أطرافها ميليشيا السلعة بإمرة عُثمان اللهب وميليشيا تتبع حاتم الفهري
واوضحت المصادر لليوم السابع احتدام المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مؤكدة أن أهالي مدينة العجيلات طالبوا عقب زيادة حدة الاشتباكات بوقف إطلاق النار ومهلة إنسانية لمغادرة منازلهم.
وطالب سكان مدينة العجيلات الليبية بتوفير ممر آمن لهم من قبل الهلال الأحمر الليبي وجهاز طب الطوارئ في طرابلس.