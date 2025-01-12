سلطنة عمان تحتفل بالذكرى الخامسة لتولى السُّلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم

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احتفلت سلطنة عمان بالذكرى الخامسة لتولى السُّلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم، حيث أقيم مهرجان طلابى بعنوان "نهضة عُمان المتجدّدة"، بحضور السلطان هيثم بن طارق.



واصطفّ على جانبى الطريق ما يقارب 1800 من المواطنين وفرق الفنون الشعبية من مختلف محافظات السلطنة لتقديم الأهازيج والفنون الشعبيّة، كما شاركت الفرقة الموسيقيّة السُّلطانية ومجموعة من الهجانة وكوكبة من الفرسان فى الاحتفال.



بدأ المهرجان بالفقرة الترحيبيّة عبّرت عن مشاعر السُّرور بهذه المناسبة، أمّا اللوحةُ الثانيةُ بعنوان "المعرفة" فقد جسّد المشاركون فيها مسارات التّعليم المتعدّدة التى قطعت البلاد فيها شوطًا كبيرًا، كما بيّنت أهمية الابتكار والبحث العلمى فى إطار تنمية وتطوير قدرات أبناء الوطن.



عقب ذلك قُدّمت اللوحةُ الثالثةُ بعنوان "وعدٌ تحقّق"، فعبّرت عن الإنجازات التى تحقّقت خلال السّنوات الخمس الماضية، وما حظيت به القطاعات المختلفة من اهتمامٍ ومتابعةٍ من السلطان هيثم بن طارق، وانعكاس ذلك على مسيرة البناء والتطوير.



أما اللّوحةُ الرابعةُ فجاءت بعنوان "عُمانُ أرض السّلام"، عبّر فيها المشاركون عن أصالة سلطنة عُمان وحضارتها ودعائم الشورى التى تقوم عليها والسّلام، بوصفها منهجًا ومبدأً عُمانيًّا، والعلاقات الوطيدة التى تربط أبناء عُمان.



فيما جاءت اللوحةُ الخامسةُ "عُمان عبر الزّمان"، بمشاركة مجموعة من الطلبة والأهالى من مختلف المحافظات، لتظهر الموروث التقليدى العُمانى والفنون الشعبيّة عبّر فيها أبناء هذا الوطن عن المحبّة الصّادقة والولاء العميق لعُمان، وجسّدت حرص العُمانيين على ممارسة فنونهم وعاداتهم جيلًا بعد جيل.



واختتم المهرجان بلوحةٍ معبّرة عن مشاعر الولاء والعرفان والثّناء للسُّلطان هيثم بن طارق، والمضى قُدما خلف قيادته الحكيمة نحو نهضة عُمانية متجدّدة وتطوّر مستدام.



وذكرت الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية أن هذه المهرجانات تأتى فى إطار تعزيز قيم المواطنة، والتعبير عن مشاعر الولاء والانتماء، وتمثل مناسبة سانحة لإظهار منجزات النهضة المتجدّدة، وإبراز الموروث.. كما أن مشاركة الطلبة وأبناء عُمان من مختلف المحافظات تُظهر التّكاتف والتّعاضد بين أبناء عُمان ووحدة الصف والكلمة.