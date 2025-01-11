ولى العهد السعودى يدعو رئيس لبنان لزيارة المملكة

إيمان حنا

تلقى رئيس لبنان العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا اليوم السبت، من ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أعرب خلاله عن تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا للبنان ، كما نقل تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتناول الجانبان المستجدات بالمنطقة وسبل تعزيز العلاقة التاريخية بين المملكة العربيه السعودية ولبنان.



ووجه ولي العهد السعودى الدعوة للرئيس عون لزيارة المملكة قريبا، ومن جانبه ثمن عون الدعوة مؤكدا أن المملكة العربية السعودية ستكون وجهته الأولى خلال زياراته الخارجية تلبية لدعوة الأمير وايمانا بدور المملكة في مساندة لبنان وتأكيدا على عمق لبنان العربي كأساس لعلاقاته مع محيطه الإقليمي.

من جهة أخرى ، أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، أن لبنان ماضٍ في خطوات ثابتة لتحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب، لافتًا إلى أن مع عودة الحياة الى المؤسسات الدستورية بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، سيتم العمل على إعادة النهوض بلبنان والسير به نحو مستتقبل أفضل، وأن يعود الى لعب الدور الريادي الذي اضطلع به في المنطقة، وأن يعزز الشراكة مع أوروبا ودول البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال لقاء "عون" الجمعة، في قصر بعبدا، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.