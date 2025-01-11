وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين فى وحدات الرعاية ببئر العبد إلى التحقيق

شمال سيناء- محمد حسين

تفقد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، يرافقه الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة، عددًا من وحدات الرعاية الأولية بمركز ومدينة بئر العبد، في جولة مفاجئة تهدف إلى متابعة سير العمل وتحسين الأداء في تقديم الخدمات الصحية.

شملت الجولة زيارة مراكز الرعاية في قرى الروضة، سلمانة، ومركز طب الأسرة ببئر العبد، بالإضافة إلى وحدة النجاح الصحية. وخلال الزيارة، تفقد الدكتور بدر غرف الاستقبال، والصيدلية، وغرف الأسنان، وغرف الكشف، حيث تم التأكد من توافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، والأمصال، واللقاحات الضرورية.

وخلال جولته، وجه وكيل الوزارة بإحالة الموظفين المتغيبين عن العمل إلى التحقيق، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي لضمان تقديم الخدمة الصحية على الوجه الأمثل. وأشار الدكتور أسامة سالم إلى أن الزيارات المفاجئة تأتي ضمن خطة متابعة ميدانية مستمرة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وضمان توافر الخدمات الطبية بشكل دائم، خاصة خلال أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

وأكد وكيل الوزارة أن تحسين مستوى الخدمات الصحية في المحافظة يأتي على رأس الأولويات، مشددًا على أهمية تواجد الطاقم الطبي بشكل دائم لخدمة المرضى وتلبية احتياجاتهم.