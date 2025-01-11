هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية تعقد اجتماعًا موسعًا مع المنتفعيـن

الإسماعيلية-صبرى غانم

عُقد فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية اليوم لقاء مع المنتفعين بمركز ومدينة فايد، برئاسة مدير الفرع الدكتور "على رفعت"، وحضور نائب مدير الفرع، ومديرى الإدارات، وإدارة مستشفى فايد التخصصي، وأعضاء إدارة رضاء المنتفعين بمنشآت الهيئة بــ مركز ومدينة فايد، حيث تم مناقشة التحديات التى قد تواجه المنتفعين فى الحصول علـى الخدمـات، حيث تم تقديم شرح شامــل حول خدمات المنظومة، والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بكيفية الاستفادة من الخدمات المتاحة، كما تم تقديم حلول فورية لبعض المشكلات، وجمــع ملاحظاتهم وتوصياتهم لتحسين الخدمــــات وتذليل العقبات، مع تحديد موعد لعقد لقاء آخر خلال أسبوعين لتقييم جودة الخدمات المقدمة.



يأتى ذلك فى إطار الجهود المستمرة للهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز مستوى الخدمات الصحيـــة وتحقيق أعلى درجات الرضا لدى المنتفعين، ومن خلال مبادرة الفرع الشاملة لتحسين آداء الخدمات الطبيــة فــى محافظة الإسماعيلية، والتى انطلقـت الأسبـوع الماضـى من مــركز ومدينــة القصاصيـن.

كما تم المرور على منشآت « مستشفى فايد التخصصى، وحدة طب أسرة كسفريت، فنارة، مركز طب أسرة ابو سلطان، سرابيوم، فـايـد »

وفقا لخطة الفرع بتكليف الإدارات الفنيــة بتشكيل فرق متخصصة لمراجعة جميــع المنشآت الصحية فى كل قطاع بالإسماعيلية، لتقييم الخدمات المقدمة ومراجعة المشكلات التى تواجه المنتفعين بشكل دورى وحلها.

فى سياق متصل، قام الدكتور على رفعت، مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية، بزيارة تفقدية لمتابعة فعاليات امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الأكاديمى 2024-2025 فى معهد الرعاية الفنية للتمريض بمستشفى فايد.

وقد خضع الطلاب لمجموعة من الامتحانات النظرية والعملية التى تهدف إلى تقييم مستواهم التعليمى خلال الأسبوع الماضى.