نائب رئيس اتحاد البرلمانيين الدولي يدعو لتعديلات تشريعية لمواجهة تغير المناخ

أبو ظبي: شعبان هدية

أكد الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، نائب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، أن التغيرات المناخية السريعة والتحديات البيئية المتصاعدة تتطلب استجابات تشريعية فورية من البرلمانات العالمية.

وأوضح النعيمي خلال كلمته في منتدى المشرعين 2025، الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ضمن اجتماعات الجمعية العامة التي بدأت اليوم وتستمر حتى الإثنين المقبل في أبوظبي، أن عام 2024 سجل بالفعل أعلى درجات حرارة على الإطلاق، ما يؤكد الحاجة الملحة لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

وتعقد الدورة الخامسة عشر للجمعية العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة بمشاركة مصر وأكثر من 170 دولة، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت شعار "تسريع التحول في الطاقة المتجددة - الطريق إلى الأمام" (أمن الطاقة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وخيارات التمويل).

وأوضح النعيمي، أن نتائج التقييم العالمي خلال مؤتمر COP28، كشفت عن فجوة كبيرة بين الالتزامات الحالية والمتطلبات اللازمة لتحقيق أهداف المناخ. وأضاف أن القمة قدمت خارطة طريق غير مسبوقة للانتقال إلى الطاقة النظيفة وعززت الإطار المالي الداعم لهذه الجهود مع استمرار الاستعدادات لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.

وأكد النعيمي، الدور المحوري الذي يلعبه المشرعون في جميع أنحاء العالم في صياغة القوانين التي تحفز الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزز الشراكات الدولية. وحث البرلمانيين على الاستفادة من الزخم السياسي الحالي لدفع عجلة التحول إلى الطاقة النظيفة وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وفي جلسة "المسارات التشريعية لمواءمة المساهمات الوطنية المحددة"، استعرضت ميرة سلطان السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، تجربة دولة الإمارات في التحول إلى الطاقة المتجددة، وأكدت أن نجاح دولة الإمارات يعتمد على رؤية طموحة واستراتيجيات متكاملة وإصلاحات تشريعية داعمة، وأشارت إلى أن الإمارات تهدف في إطار استراتيجيتها للطاقة 2050 إلى ضمان أن تشكل الطاقة النظيفة 50% من مزيج الطاقة.

وتطرقت السويدي، إلى دور البرلمان في تعزيز الحوكمة البيئية من خلال الرقابة البرلمانية الفعالة وإطلاق المبادرات الوطنية والدولية لدعم مشاريع الطاقة النظيفة.

واختتمت السويدي، كلمتها باستعراض التشريعات المستقبلية التي تعمل عليها دولة الإمارات، مثل توسيع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإطلاق منصة إقليمية لتجارة الكربون، وإنشاء صندوق وطني لدعم الابتكار المناخي. وأكدت أن التعاون البرلماني الدولي يشكل مفتاحاً لتحقيق انتقال ناجح ومستدام للطاقة.

وخلال المنتدى تم اختيار ميرة سلطان السويدي مقررة لمنتدى المشرعين 2025، حيث ستقدم وثيقة نتائج المنتدى إلى أعضاء الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة الإثنين المقبل، وستتضمن الوثيقة التوصيات والمخرجات الرئيسية للمناقشات البرلمانية بشأن تعزيز تشريعات الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف المناخ العالمية.



الدكتور-علي-راشد-النعيمي-نائب-رئيس-الاتحاد-البرلماني-الدولي



جانب-من-منتدى-المشرعين-2025



منتدى-المشرعين



منتدى-المشرعين-2025



ميرا-سلطان-السويدي