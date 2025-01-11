مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-1-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 7-1-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:19 ص

موعد صلاة الظهر 12:00 ص

موعد صلاة العصر 51: 2

موعد صلاة المغرب 5:10 م

موعد صلاة العشاء 6:32

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:05

موعد صلاة العصر 2:53

موعد صلاة المغرب 5:12 م

موعد صلاة العشاء 6:35 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:16

موعد صلاة الظهر 11:56 م

موعد صلاة العصر 2:45 م

موعد صلاة المغرب 5:05 م

موعد صلاة العشاء 6:27 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:05

وقت صلاة الظهر 11:48

موعد صلاة العصر 2:43 م

وقت صلاة المغرب 5:03 م

وقت صلاة العشاء 6:23 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:07 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 54: 2

موعد صلاة المغرب 5:15 م

موعد صلاة العشاء 6:33



