مهنئًا برى بانتخاب الرئيس.. ماكرون: سأزور لبنان قريبا

إيمان حنا

تلقى رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه فيه بانتخاب رئيس جديد للبنان، مثنياً على دوره وجهوده بإنجاز الوعد الذي قطعه في سبيل إإتمام الإستحقاق في لحظة تاريخية للبنان، مؤكداً التزام فرنسا الإستمرار بدعم لبنان في كل المجالات لا سيما الجيش اللبناني والحرص على تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان واعداً بزيارة لبنان قريبا.

بدوره ثمن رئيس مجلس النواب موقف الرئيس الفرنسي وفرنسا والدعم الدائم للبنان ومشاركتهم في قوات اليونيفل وفي اللجنة الخماسية الفنيه التي تشرف على تنفيذ إتفاق وقف اطلاق النار ، مشدداً له على أهمية الإلتزام بوقف النار ووقف الخروقات الاسرائيلية وإنسحاب اسرائيل ضمن مهلة 60 يوما من كل الاراضي اللبنانية.