مفتى لبنان يؤكد أهمية توحيد الصف لبناء دولة قوية تحتضن الجميع

إيمان حنا

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف فايز دريان، أهمية توحيد الصف اللبناني لبناء دولة قوية تحتضن الجميع لمواجهة التحديات الكثيرة التي يعيشها اللبنانيون.

وأوضح مفتي لبنان أن لقاءه مع الرئيس جوزيف عون تناول التأكيد على ضرورة تنفيذ مضامين خطاب القسم الرئاسي، مضيفا أنه لامس من الرئيس الجديد إرادة قوية وعزما أكيد على تنفيذ مضامين هذا الخطاب.

وأضاف: "أننا كمكون لبناني أساسي في هذا البلد لن نكون إلا تحت سقف الدولة اللبنانية دولة التوازن والتوافق"، معربا عن تمنياته للرئيس الجديد بأن يكون عهده مأمونا يطوي صفحة الآلام والأزمات التي عانى منها اللبنانيون خلال الفترة الماضية وأن يبدا الجميع بالتفكير بمنطق الدولة التي تحتضن الجميع دولة العدالة والقانون والمواطنة.

وشدد دريان على ضرورة التمسك بالدستور الذي يحفظ هيكل الدولة اللبنانية، والذي يحافظ بدوره على المؤسسات الدستورية والمؤسسات العامة للدولة، داعيا النواب اللبنانيين بالقيام بواجبهم الدستوري لتسمية من هو أصلح لتولي مسألة تشكيل الحكومة الجديدة.

ونوه بأن اللقاء مع الرئيس الجديد تناول تقديم كل التقدير والشكر لكل من ساهم في إنجاز الاستحقاق الرئاسي سواء كان بدعم من الدول العربية الشقيقة أو من الدول الصديقة، مؤكدا أن اللبنانيين لديهم فرصة كبيرة لالتقاط هذا الدعم العربي والدولي لتسخيره من أجل إعادة بناء الدولة.