مشروعات تنموية وخدمات جديدة لخدمة المواطنين والسياحة برأس سدر

جنوب سيناء ـ محمد حسين

تشهد مدينة رأس سدر بجنوب سيناء جهودًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات تنموية جديدة، وتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتلبية احتياجات السكان، ودعم النشاط السياحي والاقتصادي في المدينة.

أكد محمد محمد حامد، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، أن المدينة تشهد طفرة كبيرة في مختلف القطاعات، بما يعزز دورها كمحور سياحي وتنموي هام في المحافظة. وأوضح انه تم زيارة تجمع الباغة التابع لقرية أبو صويرة ألتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأضاف حامد أن الزيارة تضمنت مناقشة عدد من مطالب سكان التجمع، وعلى رأسها إنشاء محطة لتحلية المياه، حيث تم أخذ عينات من المياه بواسطة فريق متخصص من مركز بحوث الصحراء لدراسة مدى ملاءمة إقامة المحطة، مشيرًا إلى أهمية المشروع في تحسين جودة المياه لتلبية احتياجات السكان اليومية.

وفي إطار دعم التنمية الاقتصادية، أشار رئيس المدينة إلى أنه يجري بحث إقامة مشروعات صغيرة منتجة داخل التجمع، ستتولى تنفيذها إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة العامة للبترول. وتستهدف هذه المشروعات توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد المحلي، بما يعود بالنفع على الأهالي.

وعلى الجانب الدعوي، أوضح حامد أن المدينة استقبلت قافلة دعوية تابعة لوزارة الأوقاف، هدفت إلى الوصول إلى المواطنين في مواقعهم المختلفة لتعزيز القيم الأخلاقية والدينية. وشملت فعاليات القافلة تبسيط المعاني الأخلاقية، وتوضيح أهمية العمل والإنتاج، والرد على أسئلة المواطنين.

كما أشار إلى أن المدينة نظمت عرض اصطفاف لمعدات الطوارئ بمشاركة الشركة العامة للبترول، وشركة مياه رأس سدر، ومعدات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة. وتهدف هذه الإجراءات إلى التأكد من جاهزية المعدات للتعامل مع أي طارئ، بما يعزز قدرة المدينة على مواجهة التحديات.

وفي إطار استمرار الجهود الصحية، لفت رئيس المدينة إلى نجاح المبادرة الرئاسية "بداية" في تقديم خدمات طبية متكاملة، حيث أنهت قافلة طبية أعمالها بقرية أبو صويرة بعد أربعة أيام من العمل شملت الكشف الطبي وصرف العلاج مجانًا للمواطنين في تجمعات أبو جعدة، ورأس مسلة، وأبو صويرة.

تعد رأس سدر إحدى الوجهات السياحية البارزة في جنوب سيناء، حيث تتميز بشواطئها الخلابة ومنتجعاتها السياحية التي تجذب الزوار من داخل مصر وخارجها. كما تحتضن المدينة معالم تاريخية وأثرية تعكس الطابع الثقافي الغني للمنطقة. وتشهد رأس سدر في الوقت الحالي تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، تشمل تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، مما يعزز مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية هامة.