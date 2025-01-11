محافظ الوادي الجديد: انتظام 40 ألف طالب فى امتحانات الفصل الدراسي الأول

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والتي يؤديها نحو 40 الف طالب وطالبة موزعين على 356 مدرسة بالإدارات التعليمية الخمس، مؤكدًا على توفير جميع الاحتياجات والتدابير لضمان انضباط الامتحانات وسيرها بسهولة ويسر، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن الامتحانات تُجرى للصفوف الرابع والخامس والسادس للمرحلة الابتدائية، والصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية والثانوي الفني، والصف الأول للتعليم المزدوج، بالإضافة لطلاب الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين والتعليم المجتمعي، فضلا عن انطلاق الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وفق الجداول المعلنة.



جولة تفقدية



طلاب المرحلة الابتدائية



متابعة امتحانات الطلاب



