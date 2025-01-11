محافظ الغربية يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة عدد من القرارات الخدمية والتنموية

الغربية محمد طارق

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واستهل المحافظ الاجتماع بمطالبه أعضاء المجلس التنفيذي ببذل المزيد من الجهد والعمل ليل نهار لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالقرى ومراكز ومدن المحافظة، وإلزام الشركات المنفذة بالتوقيتات الزمنية المحددة لدخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وسرعة، كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بالعمل على تحقيق رضا المواطنين من خلال تكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات بشكل مستمر، إزالة كافة الإشغالات، خاصة في محيط المدارس والمنشآت الصحية والسياحية، وكذلك الشوارع الرئيسية والميادين، التعامل السريع مع الشكاوى الواردة عبر المنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء، ومبادرتي "صوتك مسموع" و"الغربية بتتغير بكم".

كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لعدد من الملفات الهامة، منها ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات على المتقدمين الراغبين في التصالح، وأكد المحافظ على استمرار حملات الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، فضلا عن التصدي بحزم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

واستعرض «تنفيذى المحافظة» عددا من القرارات التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات بمختلف القطاعات، بما يتماشى مع استراتيجيات الدولة لتعزيز التنمية المستدامة لأهالينا بعروس الدلتا، حيث وافق المجلس على انشاء موقف حضاري للسيارات بمدينة بسيون ، وتخصيص مبنى بقطور لصالح العملية التعليمية الازهرية ، فضلا عن تحديث الأحوزة العمرانية لعدد (10) قرى بمراكز قطور، السنطة، طنطا، زفتى، والمحلة الكبرى، إضافة إلى تحديث الحيز العمراني لعدد (7) عزب تابعة لمراكز قطور، طنطا، سمنود، والمحلة الكبرى، واعتماد الحيز العمراني لأول مرة لعدد (3) عزب أخرى بمراكز قطور وطنطا.

واشار محافظ الغربية ان المحافظة تعد من أولى المحافظات التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة ومن ضمن اعمال التحديث اعتماد الأحوزه العمرانية لهذه المخططات ، حيث بلغت 100% للمدن وللقرى 99,7 % و العزب 68 % وجار إنهاء كافة الأحوزة العمرانية.

اختتم الاجتماع بمناقشة طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور الجهات التنفيذية، لتسهيل اتخاذ القرارات اللازمة وتنفيذها فورًا، بما يحقق مصلحة المواطن ويعزز التنمية في المحافظة.